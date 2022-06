Genova, nel 2024 una "Fiera della crociera" inaugurerà il Waterfront di Levante

di Edoardo Cozza

L'annuncio di Vago (Clia) e del sindaco Bucci: sarà di dimensione internazionale e affiancherà il Salone Nautico, senza sostituirlo, in un'altra data

Dopo il summit europeo delle crociere, Clia decide di tornare a Genova nel 2024 e lo farà con un grande evento in programma nel nuovo Waterfront di Levante: una fiera del settore, dove oltre a tavole rotonde e incontri tra i big del settore, si avranno spazi per esibizione per le aziende della filiera. Lo ha annunciato il global chairman di Clia Pierfrancesco Vago: "Genova ha una grandissima storia marinara e ancora oggi rappresenta un luogo fondamentale per lo shipping: le istituzioni hanno capito quanto sia importante organizzare confronti. E dopo questo evento, Clia vuole organizzare una sorta di Fiera, che sarà anche posto di confronto, ma permetterà ai protagonisti di tutta la filiera di mettersi in mostra: il settore tecnico, quello dell'arredamento, quello dei ricambi, ma anche il food and beverage dove l'Italia la gioca da padrona. Genova ha accolto la sfida e nel 2024 questa fiera si terrà nel padiglione fieristico che stanno approntando".

Il 'debutto' del nuovo quartiere con questo appuntamento fa felice il neo-rieletto sindaco Marco Bucci: "È una bellissima cosa che sarà associata al Salone Nautico, ma lo affiancherà senza inglobarlo o sostituirlo. Un Salone si terrà in primavera e un altro a settembre: potrebbe essere la soluzione ideale".