Genova, Natural Intelligence: sei progettisti internazionali dialogano sul rapporto tra naturale e artificiale nell’architettura

Genova si prepara ad ospitare un evento internazionale che mette al centro il ruolo dell’ingegno umano nell’architettura contemporanea. Martedì 2 dicembre 2025, ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico, Area, la rivista del Gruppo Tecniche Nuove, organizza Natural Intelligence, un convegno che riunisce sei dei più grandi architetti del panorama mondiale: Massimiliano Fuksas, Odile Decq, Benedetta Tagliabue, Gong Dong, Louisa Hutton e Jette Hopp.

L’iniziativa esplorerà il rapporto tra “intelligenza naturale” e strumenti digitali, ponendo al centro del dibattito la creatività umana, la sensibilità artistica e la competenza tecnica come motori per rispondere ai bisogni sociali attraverso lo spazio costruito. L’evento si articolerà in tre panel, ciascuno dei quali vedrà la conversazione tra due architetti, con un format aperto e dinamico che stimolerà il confronto tra approcci diversi e visioni innovative dell’architettura contemporanea.

Il primo panel, introdotto da Marco Casamonti, co-founder di Archea Associati e direttore responsabile di Area, vedrà Massimiliano Fuksas confrontarsi con Odile Decq, mentre il secondo sarà guidato dal dialogo tra Benedetta Tagliabue e Jette Hopp. Il terzo panel presenterà Gong Dong e Louisa Hutton, due progettisti che hanno sviluppato approcci originali all’integrazione tra architettura e paesaggio naturale.

Dopo i saluti istituzionali di Francesca Salvarani, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova, Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, modererà la giornata, che si rivolge ad architetti, designer, ingegneri, paesaggisti, studenti e operatori del settore interessati a innovazione e futuro della progettazione.

L’evento, patrocinato dall’Università di Genova e dall’Ordine degli Architetti, riconoscerà 4 crediti formativi professionali agli architetti partecipanti. I media partner ufficiali del Gruppo Tecniche Nuove, tra cui Area, Arketipo e Ambiente Cucina, supporteranno la comunicazione dell’iniziativa.

