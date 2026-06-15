Genova, nasce la Fondazione Democratici e Cristiani: memoria storica, ricerca e formazione per le nuove generazioni

Sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno alle ore 17.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la Fondazione Democratici e Cristiani, realtà impegnata nella valorizzazione della memoria storica, culturale e documentale del cattolicesimo democratico ligure e nella formazione di una nuova classe dirigente.

L'incontro pubblico segna l'avvio di una nuova fase della Fondazione che, nel 2026, ha rinnovato i propri organi direttivi e avviato un programma di attività orientato alla ricerca, alla divulgazione culturale e alla partecipazione civica.

All'evento interverranno Luca Parodi, presidente del Consiglio di Indirizzo, Alessandro Levrero, presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Mascia, componente del CdA e consigliere comunale, e monsignor Luigi Molinari, assistente ecclesiastico. I saluti istituzionali saranno affidati a Claudio Villa, presidente del Consiglio comunale di Genova.

Tra le prime iniziative promosse dalla Fondazione figura la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova per l'istituzione di borse di studio dedicate a tesi di laurea sul contributo dei cattolici impegnati nelle istituzioni e nelle amministrazioni pubbliche liguri. Un progetto volto a sostenere la ricerca accademica e a favorire una rilettura critica e documentata della storia del territorio.

La Fondazione, già Fondazione Paganini, raccoglie e prosegue l'eredità storica e culturale della Democrazia Cristiana genovese, conservando parte del proprio archivio nella sede di via Caffaro e promuovendone lo studio e la valorizzazione.

L'obiettivo è quello di approfondire il contributo dei cattolici democratici alla ricostruzione del Paese, allo sviluppo economico e sociale della Liguria e alla crescita di Genova nel secondo dopoguerra, una stagione caratterizzata dalla realizzazione di importanti infrastrutture, dall'espansione del sistema portuale e industriale e da una significativa crescita economica.

Attraverso studi, ricerche, incontri pubblici e iniziative formative, la Fondazione intende contribuire a una più ampia comprensione della storia politica e amministrativa della regione e del ruolo svolto dalle culture democratiche nella costruzione della società contemporanea.

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