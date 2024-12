Genova: Murta, guasto a tubatura, interrotta erogazione acqua

A causa di un danno alla tubazione idrica verificatosi a Genova in Via Ugo Polonio, all'angolo con Salita Inferiore di Murta, è stata necessaria la sospensione dell'erogazione dell'acqua in diverse vie.

Il disservizio ha coinvolto le seguenti zone: Via Polonio, Salita Inferiore di Murta, Via Doge da Murta, Via Massuccone Mazzini (parte alta), Via Monfenera, Piazza Chiesa di Murta, Via Chiesa di Murta, Via Favale, Via Scarpino, Salita Carpinello, Salita Ronco, Salita Murta (parte alta), Via al Ponte di Teglia, Via Castel Morrone, Via San Donà di Piave, Salita Cà dei Trenta, Salita della Cittadina, Via Rocca dei Corvi, Via Ferri (a monte del civico 34), Piazza de Calboli, Via dei Molinussi e le vie limitrofe.

Le operazioni preliminari per la riparazione della tubazione sono già in corso, e si prevede che i lavori possano concludersi entro la prima serata, ristabilendo così la regolare fornitura di acqua nelle zone interessate.