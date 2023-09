Genova, MSC: varata "Explora II" a Fincantieri e taglio della prima lamiera per "Explora III"

Nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente è stata una mattinata importante: varo per "Explora II" e taglio della prima lamiera per "Explora III", le prime due navi realizzate per MSC da Fincantieri di Sestri Ponente.

"Explora II" è la seconda nave di lusso del gruppo MSC. Il bacino nel quale è posizionata sta venendo riempito d'acqua, finché la nuova imbarcazione non galleggerà da sola. Si tratta di un varo a un mese di distanza da quello di "Explora I" a Monfalcone (che in questo momento sta attraversandoi mari del nord Europa). Tra 9 mesi "Explora II" sarà pronta per salpare da Genova, toccando diverse tappe in Italia e nel Mediterraneo. Al suo interno ci sono 20 boutique hotel, con l'obiettivo di avvicinare le persone a fare vacanze sostenibili.

"Explora III", invece, è la prima nave che verrà realizzata a GNL, alimentata a gas naturale liquefatto grazie ai quattro motori a doppia alimentazione: un combustibile fondamentale per il processo di decarbonizzazione dei trasporti marittimi. La particolarità è da riscontrare nel fatto che sia attrezzata per ricevere elettricità da terra, con la possibilità quindi di spegnere completamente i motori una volta effettuate le operazioni di attracco in porto. La nave presenta caratteristiche molto diverse rispetto alle sue due 'gemelle'.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Rispondiamo nel modo migliore possibile al mostro che affligge l'Italia, ovvero l'attitudine a rispondere alla necessità della transizione energetica dicendo no a qualsiasi progetto, oltre a negare le opportunità di sviluppo".