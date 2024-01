Genova, motorino "fantasma" cade in un bosco e resta acceso: recuperato dai vigili del fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco di Genova nella serata di ieri: il primo in via San Pantaleo, dove un motorino era caduto in un'area boschiva e il motore era rimasto acceso: il conducente non c'era più, ma il mezzo è stato recuperato grazie all'utilizzo di tecniche alpinistiche.





Successivamente, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio in via Barabino: stavano andando a fuoco alcuni carrelli della spesa e bancali nel fabbricato adiacente a un supermercato. Indagini incorso sulle cause.