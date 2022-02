Genova, morto in moto a Rivarolo. Caccia a due auto pirata

di Redazione

La Polizia Locale sta visionando le immagini delle telecamere per risalire alle due persone che guidavano le auto che hanno provocato l'incidente

Caccia a due auto pirata che a genova nella notte tra giovedì e venerdì hanno provocato l'incidente nel quale ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Michele Dervishaj, 19 anni, è morto dopo due giorni di coma conseguenti al terribile impatto con il suolo in via Rivarolo. A provocarlo, secondo quanto emerso dalla indagini della Polizia Locale, due auto che sfrecciavano veloci e che si stavano superando proprio quando davanti a loro c'era il giovane motociclista.

Ora gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire alle due persone che guidavano le vetture che si sono poi dileguate nel buio.

Michele era all'ultimo anno dell'Istituto Tecnico. Per aiutare la famiglia portava le pizze a domicilio. Aveva tanti sogni. Spezzati all'improvviso dalla folle corsa di due auto e da chi non ha avuto neppure il coraggio di fermarsi per prestargli i soccorsi.