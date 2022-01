Genova, morto il detenuto che si impiccò in cella venti giorni fa

di Redazione

L'uomo, 33 anni, detenuto per estorsione e lesioni, aveva un fine pena nel 2025.

E' morto in ospedale, dove era ricoverato in rianimazione, il detenuto che il 2 gennaio scorso si era appeso alle grate della VI sezione del carcere di Genova Marassi. L'uomo, 33 anni, detenuto per estorsione e lesioni, aveva un fine pena nel 2025. Era stato trovato dagli agenti di Polizia penitenziaria che l'avevano soccorso e trasferito in ospedale.

E' il secondo detenuto morto in Liguria dopo quello deceduto a Sanremo per avere respirato il fumo dell'incendio della propria cella.