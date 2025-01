Genova: missione in Vietnam, sul tavolo collaborazioni su portualità e logistica

Genova punta sul Vietnam per nuovi sviluppi portuali e culturali. Nel corso di una missione istituzionale a Ho Chi Minh, il Comune di Genova ha consolidato importanti rapporti con le autorità locali, aprendo nuove strade per la cooperazione nel settore della logistica portuale, della formazione nella blue economy e della cultura.

Incontro con le autorità locali - La missione a Ho Chi Minh, guidata dal facente funzioni di sindaco di Genova Pietro Piciocchi, ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e di Spediporto. Ad accogliere la delegazione genovese è stato il vicepresidente della città, Vo Van Hoan, affiancato dai responsabili di vari settori tra cui Trasporti, Logistica e Pianificazione Investimenti. Piciocchi ha messo in evidenza "l’interesse crescente verso Genova" per quanto riguarda tematiche legate alla logistica portuale e alle professioni del mare, in un contesto in cui Ho Chi Minh si afferma come uno dei principali hub logistici del sud-est asiatico.

La blue economy come tema centrale - Durante l'incontro, è emerso l’interesse di Ho Chi Minh per il modello genovese nella formazione legata alla blue economy. "Le opportunità di collaborazione sono molteplici, non solo nel campo della logistica, ma anche nel turismo, nella cultura e nell'università", ha dichiarato Piciocchi. La città vietnamita, infatti, è un punto strategico per le rotte commerciali asiatiche, con il 60% delle merci in transito in Vietnam che passa da Ho Chi Minh. La crescente necessità di competenze nella gestione portuale rappresenta un'opportunità per il know-how genovese, particolarmente nel settore della formazione marittima.

Collaborazioni museali e turistiche - L'incontro ha anche toccato aspetti legati alla cultura, con il vicepresidente Vo Van Hoan che ha manifestato l'interesse di Ho Chi Minh a collaborare con il Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova. Un altro invito riguarda la Settimana del Turismo, evento annuale a Ho Chi Minh, al quale la città di Genova è stata invitata a partecipare, aprendo nuove possibilità di scambio culturale e turistico.

Visite e approfondimenti logistici - Il programma della missione ha incluso anche incontri con Saigon Port e una visita allo scalo cargo dell’aeroporto di Ho Chi Minh. "Abbiamo offerto la nostra disponibilità ad ospitarli a Genova per testare le capacità del nostro aeroporto", ha dichiarato Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. L'interesse per le potenzialità di sinergia tra la logistica genovese e le strutture aeroportuali vietnamite si è ulteriormente rafforzato con l'interesse di VietJet Air, compagnia aerea regionale in forte espansione.

Nuove opportunità per Genova - La missione ha confermato l'importanza di Ho Chi Minh come centro economico in crescita, con un forte focus su infrastrutture e logistica. L'apertura verso la formazione nelle professioni del mare e la gestione portuale posiziona Genova come punto di riferimento internazionale in questi settori. Le prospettive di collaborazione sono molteplici, con scambi culturali, universitari e commerciali pronti a svilupparsi nei prossimi anni.

