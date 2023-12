Genova, minori non accompagnati, Lega: "Dissenso in Comune coerente con nostra linea nazionale"

Il bilancio comunale di Genova è stato votato nei tempi prestabiliti, con il ritiro di oltre 12mila emendamenti presentati dall'opposizione, in ragione di un accordo trasversale su dieci punti programmatici condivisi. Tuttavia la maggioranza di centrodestra non è stata compatta, in relazione a un punto di questo accordo, in cui il Comune di Genova si impegna a coprire con risorse proprie i percorsi di inclusione di minori stranieri non accompagnati tra i 16 e i 18 anni. Su questa intesa la Lega, al pari di FdI, non ha seguito gli orientamenti delle altre forze che in aula sostengono il sindaco Bucci.

“La scelta della Lega - spiega una nota del gruppo consiliare leghista in Comune - denota la nostra coerenza su battaglie che abbiamo sempre portato avanti, come quella sull’immigrazione. Siamo in linea con il governo, che con la nuova legge n. 176 del 4/12/23, ha stabilito l’ equiparazione tra migranti minorenni tra i 16 e i 18 anni a quelli maggiorenni, per cui per loro non sarà più necessario un percorso di accoglienza con maggiori tutele. La Lega è dunque rimasta ferma sulla linea del nostro partito espressa a livello nazionale e d’accordo con il sindaco Bucci, garante della maggioranza in comune, ha tenuto questa posizione".

"Si tratta, inoltre, di un provvedimento che avrebbe un costo di diversi milioni che andrebbe a ricadere sui cittadini e reputiamo che ci siano altre priorità. Continuiamo a sostenere sindaco e giunta, lavorando alacremente anche in questa sessione di bilancio, dove abbiamo portato proposte in tema di riqualificazione di impianti sportivi, strade, aree ludico ricreative. Certi che il confronto sia l’ingrediente fondamentale per raggiungere buoni risultati, proseguiremo sempre nella nostra azione politica - conclude la nota - con spirito costruttivo e quando serve anche critico”.