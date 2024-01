Genova, metropolitana: completati lavori primo tratto Brignole-Martinez

Sono terminati i lavori di costruzione del primo tratto della nuova linea della metropolitana di Genova dalla stazione ferroviaria di Brignole a piazza Martinez. Lo spiega il sindaco Marco Bucci sui suoi canali social

"In questi giorni è stato completato il primo tratto della nuova linea in uscita dalla stazione di Brignole verso levante. - aggiorna - In via Archimede sono in corso i lavori per l'installazione dei pali di fondazione del nuovo sottopasso e sono in via di realizzazione le nuove fondazioni di delimitazione della piattaforma ferroviaria".

"Il prolungamento della metropolitana fino a piazza Martinez è una priorità per la nostra città, una nuova tratta che rivoluzionerà la mobilità per tutti i genovesi", conclude Bucci.