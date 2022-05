Genova Meravigliosa, l'idea editoriale per raccontare la città del fare

di Redazione

Un progetto ambizioso con due obiettivi: spiegare in modo capillare quello che sta cambiando e sollecitare i cittadini a una nuova consapevolezza della città

Genova Meravigliosa è un'idea editoriale di Massimiliano Monti che ha preso forma qualche anno fa per rilanciare il 'brand Genova' dopo il crollo del Ponte Morandi e la violenta mareggiata, che ha di fatto devastato tutta la Regione. Due tragedie targate 2018. Ed è da qui, che è nata e cresciuta la volontà dell'editore di Telenord di raccontarele le meraviglie della 'Genova del fare'. Un progetto ambizioso con due obiettivi: spiegare in modo capillare quello che sta cambiando e sollecitare i cittadini a una nuova consapevolezza della loro città. Che può e deve tornare a essere il punto d’incontro del Nord Ovest italiano, ma anche il crocevia d’Europa.

A Genova la qualità della vita è sopra la media nazionale, questo deve restare un punto fermo da cui ricominciare. Tutto questo può essere realtà, ma soprattutto una è nuova rivista: Genova Meravigliosa, appunto.

Uno sguardo nuovo sulla città metropolitana, con l’emozione dei video d’autore, con la velocità della comunicazione in rete.

Un progetto di appartenenza che sarà presentato il 31 maggio alle ore 18.00 presso il MAG - Telenord in via XX Settembre 41/3. Per l'occasione interverranno come presenze istituzionali il sindaco Marco Bucci e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

Con questo progetto ambizioso Massimiliano Monti vuole far conoscere l’energia di Genova mettendo in luce le eccellenze in tutti i campi: un patrimonio collettivo di arte, cultura, natura, accoglienza, eventi, dinamismo imprenditoriale.

La nuova rivista non appaga soltanto il piacere di sfogliare, ma offre anche la possibilità di trovare video e documentari che raccontano arte e luoghi, quartieri e persone, voci e immagini capaci di creare un raccordo tra storia di ieri, evoluzione di oggi, slancio verso un futuro da costruire.



“Il primo numero di Genova Meravigliosa vuole essere un racconto di come la città può trasformarsi e diventare un modello per l’Italia e l’Europa”, sottolinea Massimiliano Monti nel suo editoriale. “Non solo – prosegue - per la sua fortunata posizione strategica, le invidiabili bellezze del territorio, l’audacia del suo passato. Ma perché, dobbiamo ammetterlo, non è mai stata offerta nella sua profonda complessità. Uno storico dell’arte come Vittorio Sgarbi, durante la presentazione della mostra Superbarocco, ai microfoni di Telenord ha detto che Genova è una delle città più importanti da scoprire in Italia. Direi di più, dobbiamo essere noi genovesi e liguri i primi ad aprirla allo sguardo degli altri. Ma prima dobbiamo chiederci quanto sappiamo delle sue unicità. Anche delle sue incongruenze”.