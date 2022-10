Genova, Matteo Bassetti contro la decisione dell'Ema di autorizzare i vaccini per gli Under 5

Matteo Bassetti contrariato. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, sui suoi profili social, ha detto la sua sulla decisione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) di dare il via libera all'uso dei vaccini mRna contro il covid nei bambini under 5: "Poteva servire nel 2020 e nel 2021, oggi è il vaccino sbagliato, perché non copre nessuna variante Omicron, e nel momento sbagliato. Non lo raccomanderei a nessuno, se non in alcune situazioni di comorbidità." All'agenzia di stampa Adnkronos Salute ha poi spiegato meglio i motivi della sua dichiarazione, sostenendo di aver sempre sostenuto la vaccinazione, ma ritenendo che attualmente con il virus che causa forme meno impegnative di malattia non si sente di consigliare a tutti i bambini under 5 l'immunizzazione. Secondo il medico genovese, questo vaccino è inutile, in quanto non aggiornato.

Per i più piccoli infatti, i vaccini che si è deciso di utilizzare sono Comirnaty, il vaccino Biontech-Pfizer (autorizzato dai 6 mesi di età ai 4 anni), e Spikevax, il vaccino di Moderna (autorizzato dai 6 mesi di età ai 5 anni). Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha ribadito che i benefici superano i rischi, trattandosi di due vaccini già approvati sia negli adulti che nei bambini di età compresa tra 5 e 6 anni. L'Agenzia ha sottolineato come le dosi di entrambi i vaccini saranno per queste nuove fasce di età ovviamente più ridotte. Nelle ultime ore è anche arrivato l’ok all’uso di Spikevax, adattato alle sottovarianti Omicron BA4 e BA5, per chi è già vaccinato e ha almeno 12 anni.