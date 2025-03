Genova, Marcella Bella a Palazzo Interiano Pallavicino. Claudio Senzioni: "Ultima a Sanremo ma prima nella classifica delle vendite"

Festa della Donna a Genova con Marcella Bella che ha illuminato Palazzo Interiano Pallavicino: un grande evento che ha visto protagonista l'artista catanese arrivata ultima a Sanremo ma prima nella classifica delle vendite. Un'occasione per conoscere da vicino la cantante protagonista di una serata evento a tu per tu con il pubblico con uno spazio dedicato al "firmacopie" del suo ultimo disco Etnea, ma anche un modo per scoprire le bellezze di Palazzo Interiano Pallavicino, un gioiello architettonico ed artistico, dal fascino unico e inequivocabile.

"Marcella Bella è una grande artista che oramai è affermata ed è stimata da tantissima gente. Arrivata ultima ma è prima nelle vendite delle dischi. Si vede che arrivare ultimi porta fortuna. Io sono molto orgoglioso di servire il Principe in tutte queste sue iniziative, in più adesso abbiamo aggiunto l'iniziativa della Pallavicino & Friends che sarà affiancata alla Fondazione Pallavicino oppure andrà da sola per alcuni eventi di intrattenimento e, come ha detto il Principe, eventi che servono per allietare anche Genova e i genovesi. La storia dei Pallavicino è intrinseca di tantissimi eventi e avvenimenti storici. La Fondazione è stata fondata proprio per preservare la storia della famiglia, il palazzo, i beni e i gioielli di famiglia del Principe Pallavicino e saranno a disposizione della città di Genova. Questo palazzo, non voglio dire che sia unico, però è un palazzo molto molto bello. Il principe ci tiene molto, lo tiene molto bene, non a caso spende anche tanti soldi per mantenerlo sempre in ottime condizioni e fa sempre gola a tante persone perché è un tuffo nel passato", dichiara Claudio Senzioni, procuratore del Principe Pallavicino.

