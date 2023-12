Genova, manovra di bilancio, Garibaldi (PD): “Ok dal consiglio all’odg del PD alla Nadefr per la salvaguardia di Acciaierie d’Italia"

“In queste ore in cui è in atto un confronto molto teso tra governo e sindacati rispetto al destino di acciaierie d’Italia, l’approvazione del nostro Ordine del giorno all’interno della discussione sulla Nadefr è un segnale importante per l’impresa e per i 900 lavoratori dello stabilimento di Cornigliano. Se il governo non interviene in modo deciso il rischio è di lasciare l’azienda senza prospettiva. La giunta si è impegnata ad adottare ogni iniziativa utile presso il Governo nazionale affinché agisca per salvaguardare la continuità operativa degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia e chiedere all’azienda di onorare i debiti con le imprese dell’indotto, sostenendole, per scongiurare che entrino in crisi irreversibile a causa della disastrosa gestione di Arcelor Mittal. Un intervento essenziale per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali”, così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo l’approvazione in aula del suo ordine del giorno alla Nadefr.