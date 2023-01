Genova, lutto nel mondo della musica: è morto il compositore Federico Ermirio

Grave lutto nel mondo della musica colta. È morto il genovese Federico Ermirio, compositore, didatta, organizzatore di manifestazioni musicali. Aveva 71 anni. Studi umanistici e universitari alle spalle, Ermirio si era diplomato in composizione sotto la guida di Sergio Lauricella al Conservatorio Paganini e si era poi perfezionato con Goffredo Petrassi all'Accademia di Santa Cecilia, successivamente si era formato come direttore d'orchestra sotto la guida di Otmar Suitner. Vincitore di numerosi concorsi internazionali di composizione, era stato docente di armonia in vari conservatori italiani e per un ventennio circa aveva diretto il Conservatorio di Alessandria.

In questi ultimi anni aveva dato vita al "Sibelius Festival - Golfo del Tigullio", promuovendo la conoscenza del grande compositore finlandese (vissuto per qualche tempo in Liguria) affrontato sia per quanto riguarda la sua produzione cameristica che per quanto concerne quella sinfonica. Circa il suo stile, Ermirio spiegava: "Partendo dalla convinzione che il suono è per me innanzitutto energia, considero l'emissione e l'articolazione strumentale fondamentali nel mio pensiero compositivo; il timbro ancor più delle altezze. Non si tratta tuttavia di una visione neoimpressionistica comune a molta musica strumentale odierna".