Genova, oggi, lunedì, il sottosegretario alla Giustizia Del Mastro per il Sì al referendum

Oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 17:30, presso la sala Paganini dell'Hotel Bristol di Via XX Settembre n.35, si terrà il dibattito dal titolo “Per una Giustizia più efficace, veloce, giusta”, per un Sì al referendum sulla giustizia, organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Liguria.

Dopo i saluti dell’On. Matteo Rosso, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, seguiti da quelli dell’On. Stefano Maullu, Commissario di Fratelli d’Italia a Genova, il giornalista Mario De Fazio modererà l’incontro tra i relatori l’avvocato Stefano Savi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova; l’avvocato Giovanni Ferrari, presidente casa del consumatore il Senatore Gianni Berrino, avvocato e capogruppo al Senato in commissione Giustizia, ed il sottosegretario di Stato alla Giustizia, l’On. Andrea Delmastro Delle Vedove.


