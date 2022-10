Genova, lo stadio si veste di rosa. Un traguardo sofferto

Allo stadio di Marassi lunedi ( ore 18,30) ci sara' grande entusiasmo attorno alle calciatrici di Italia e Brasile, test importante verso il Campionato Mondiale del 2023. Due squadre, entrambe di professioniste , perché in Italia, nelle femmine, il professionismo c'e dal 1 luglio scorso.

Spiego a mia nipote Sofia, qual'è la differenza.

I dilettanti hanno solo rimborsi spesa. I professionisti un contratto, la tutela sanitaria, i versamenti pensione eil diritto al trattamento maternita.

Sono professioniste, oggi in Italia, solo chi gioca in serie A ( Juve, Milan ,Roma, Sampdoria etc) compenso minimo 26 mila euro lordi all'anno.

Sono professioniste, in Europa, le atlete Inglesi. Non quelle di Spagna,Portogallo e Francia, dove hanno mini contratti. Sono professioniste le calciatrici di Australia, Giappone e Stati Uniti.

Italia-Brasile va in diretta Rai, i prezzi dei biglietti, sono simbolici: tutte le donne, gli over 65 e under 18 solo 1 euro. In tribuna10 euro.

Ci sono 31 mila tesserate che giocano oggi, a calcio, in Italia. Ma il primo sport femminile, da noi, è la pallavolo: 280 mila tesserate. Sport bellissimo- come dice Sofia - che ha iniziato nel Cus.



Il calcio femminile ha avuto un percorso molto difficile. Si giocava nel 1933, in pieno Fascismo, ma con la gonna. Poi venne proibito.

Si torna a giocare negli anni 60, e la squadra di Genova, nel 1968, vince il primo campionato. Proprio come il Genoa maschile. Le giocatrici arrivarono a frotte, a Genova, dopo aver letto un annuncio sul settimanale Amica "Cercasi calciatrici". Risposero in 3 mila. Giocavano a Pontedecimo.

Lo scorso anno, per la prima volta Milan-Juve, femminile si è giocata nello stadio di San Siro, il più importante d'Italia.

Lunedi, a Marassi, sarà grande festa.

E noi ci saremo.