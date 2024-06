Genova, lavoro: inaugurata questa mattina la nuova casa dei riders in Via dei Cebà

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Apre la Casa dei riders-Officina della cura nella centralissima via dei Cebà, nel centro città, dietro a Galleria Mazzini. Dopo l’apertura, nel 2023, della prima Casa in via della Maddalena 31r, due nuove Case sono state allestite dal Comune di Genova come punto di appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery: è attiva, infatti, anche la terza in via Degola a Sampierdarena. Le due nuove Case dei riders sono realizzate in moduli prefabbricati per il cui allestimento il Comune di Genova ha impiegato 66.000 euro. Le Case sono dotate di ricarica del telefono e del mezzo ciclabile, servizi igienici, attrezzi per piccole manutenzioni per le bici, un angolo ristoro con bevande fredde e calde. Sarà attivato anche wi-fi gratis. Questa mattina si è tenuta la presentazione del nuovo modulo collocato in via dei Cebà alla presenza dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, del vicesindaco Pietro Piciocchi e degli assessori al Lavoro Mario Mascia e alle Politiche sociali Lorenza Rosso.

«La realizzazione delle Case dei riders dislocate in varie zone del territorio ci è stata fortemente richiesta dal mondo sindacale, associativo e del volontariato, e ci siamo attivati fin da subito per trovare soluzioni che andassero incontro ai bisogni di una categoria di lavoratori, quelli del comparto delle consegne a domicilio, che negli ultimi anni, post pandemia, hanno visto una netta crescita» ha dichiarato il vicesindaco Piciocchi.

«Il progetto accoglie un’istanza avanzata in consiglio comunale ed emersa durante il periodico Tavolo comunale del lavoro, da parte dei sindacati maggiormente rappresentativi della categoria ed è stata sviluppata nel corso di molteplici incontri di approfondimento per arrivare a una soluzione condivisa con moduli abitativi che si prestano a essere sede di servizi piccoli, ma fondamentali nell’attività quotidiana di questi lavoratori» ha evidenziato l’assessore al Lavoro Mascia. «All’interno delle nuove Case dei riders, officine della cura, come già nella prima sede nel centro storico, i lavoratori potranno fare una pausa, piccole manutenzioni, ma anche conoscere, attraverso una bacheca, nuove offerte lavorative in collegamento con il centro di prossimità - ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Rosso - Nell’ambito del progetto StraTappe, infatti, sono previste attività di guardianaggio e tutoraggio su percorsi di inclusione lavorativa e sociale».

«StartTappe si arricchisce di altri due punti, in linea con lo spirito di servizio che il progetto ha nei confronti della città e dei suoi cittadini, a partire dalle persone più fragili – ha dichiarato Manuel Sericano, coordinatore di progetto e direttore generale di Agorà coop - Siamo felici di collaborare a questa iniziativa trasversale di rete fra tante realtà del territorio».

Alla presentazione, hanno partecipato i rappresentanti sindacali: Aurelia Buzzo della Cgil Genova, Alfredo Pongiglione di NidiL Cgil, Rinaldo Romagnoli della Filt Cgil Genova, Marco Granara responsabile AST Cisl Genova, Mirko Filippi segretario regionale Fit Cisl Liguria, Anduela Keqi di Felsa Cisl e Sheeba Servetto segretaria regionale UIL Liguria.