Genova, lavori a Genova Brignole: tre giorni di interruzioni sulla linea ferroviaria

Sarà un weekend particolare per i viaggiatori della Liguria abituati a spostarsi in treno. Dalle ore 8 di venerdì 28 giugno alle 4 del primo luglio sono in programma diversi interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgeranno la stazione di Genova Brignole e i suoi collegamenti in arrivo e in partenza.

Questi lavori rientrano nel Progetto Unico Terzo Valico, e nel weekend in corso prevedono in particolare un forte rinnovamento dei sistemi di controllo e sicurezza della circolazione.

A partire dalle ore 7.00 di domenica, la circolazione riprenderà gradualmente fino a raggiungere la configurazione a regime completo il lunedì mattina. Al fine di contenere il disservizio, non si attenderà che tutti i binari siano gestiti dal nuovo apparato ma, a partire dalle ore 7.00 di domenica, la circolazione riprenderà gradualmente fino a raggiungere la configurazione a regime completo il lunedì mattina. L’attivazione dell’ACC, oltre all’upgrade tecnologico, consentirà una migliore gestione operativa della circolazione ed una maggiore flessibilità nella gestione delle future modifiche previste per l’impianto di Genova Brignole. Inoltre, i nuovi apparati sono alla base dello sviluppo del piano ERTMS in corso di sviluppo da parte di RFI.

Infine, un'indicazione utile ai viaggiatori, per restare sempre informati sulle variazioni dell'offerta: scansionando il QR presente sui totem in stazione si viene reindirizzati ad una pagina del portale di Rete Ferroviaria Italiana con tutti i dettagli delle interruzioni, tratta per tratta. Le informazioni aggiornate con le variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni sono disponibili anche sul sito di Trenitalia.