Genova, laboratorio del falso in un appartamento nei vicoli: sequestrati 4.500 articoli d'abbigliamento contraffatti

di Marco Innocenti

Una persona è stata denunciata: aveva allestito un vero negozio nel proprio appartamento in centro storico: sequestrate anche etichette delle griffe più famose

Abiti e scarpe con marchi contraffatti esposti come in un negozio ma, in realtà, la vetrina si trovava in un appartamento dei vicoli genovesi. La guardia di finanza insieme alla polizia locale ha scoperto il laboratorio del falso e ha sequestrato 4.500 pezzi tra vestiti, scarpe e accessori oltre alle etichette dei marchi più prestigiosi e diverse macchinari per applicare le targhette. Una persona è stata denunciata. Una lotta, quella al mercato dei falsi, che va avanti senza sosta: già la scorsa settimana erano stati sequestrati 3.600 articoli contraffatti, sempre nei vicoli del centro storico di Genova.