Genova, la spiaggia di Priaruggia potrebbe riaprire entro il week-end: chiusa dal 19 aprile per presenza di amianto

Potrebbe riaprire entro questo fine settimana la spiaggia di Priaruggia, che era stata chiusa dal comune di Genova lo scorso 19 aprile per rilevata presenza di amianto. La discussione arriva in consiglio Comunale con risposta da parte dell'assessore all'ambiente Matteo Campora, in attesa del completamento della fase di bonifica e del via libera da parte dell'Asl: "Sulla spiaggia di Priaruggia la balneabilità è rimasta identica all’anno scorso. Quando è stato ritrovato materiale amianto sull’arenile, trasportato direttamente dal mare, c’è stata un’azione immediata del Comune per tutelare la salute dei cittadini: il sindaco ha chiuso la spiaggia e sono state attivate le procedure per iniziare la bonifica dell’area. Le operazioni sono in fase di completamento ed entro la fine della prossima settimana verranno fatte nuove analisi da parte di Amiu e sottoposte alla Asl. Quando la Asl darà il via libera si potrà riaprire la spiaggia, noi speriamo già questo fine settimana». - afferma Campora

Fra le interrogazioni da parte di opposizione e maggioranza anche le tematiche riguardanti l'accessibilita' alla spiaggia