Genova, al via la sfida Benvenuti-Ciuffardi per la Culmv: già in 401 sono andati al voto

di Edoardo Cozza

L'uscente e l'outsider i principali candidati al ruolo di console della compagnia unica: si vota da oggi fino alle 19 di giovedì, poi lo spoglio

Elezioni in corso alla Culmv di Genova: da oggi fino a giovedì alle 19, nella sede della Compagnia Unica, i 963 lavoratori sono chiamati a eleggere il nuovo cda. In lizza per la carica di console soprattutto l'uscente Antonio Benvenuti e l'outsider Silvano Ciuffardi, che hanno presentato una rosa di nomi per la guida della compagnia. Noi avevamo raccolto le loro risposte in una sorta di faccia a faccia tra i programmi e gli obiettivi della compagnia.

Oltre al console verranno scelti i due vice e quattro consiglieri: si vota dalle 7 alle 19 nella Sala Chiamata, un luogo simbolo e centrale per quanto riguarda le attività della compagnia.

Importante l'affluenza: deve votare almeno il 75% degli aventi diritto affinché la consultazione sia valida e si possa indire, già da giovedì, il nuovo cda e si possa capire chi guiderà la Culmv nel prossimo mandato.

Nella prima giornata si sono presentati alle urne 401 aventi diritto: affluenza altissima, il quorum dovrebbe essere raggiunto.