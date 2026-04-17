Genova, la Polizia Postale presenta insospettABILI, campagna contro le frodi on line

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha presentata oggi, a Genova, in Sala Trasparenza del

Palazzo della Regione Liguria, alla presenza del Questore Silvia Burdese, del Procuratore della Repubblica

di Genova Nicola Piacente, delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle Istituzioni, la nuovissima

campagna di prevenzione da truffe e frodi online “InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi

online”, un progetto della Polizia Postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e

Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazione Banche di Comunità Credito

Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo e il supporto dell’Istituto Ligure del Consumo e

Regione Liguria.

L’inaugurazione della campagna di sensibilizzazione si è svolta successivamente, con il tradizionale taglio

del nastro, nell’atrio porticato di Palazzo Ducale, dove sono stati installati i totem multimediali e interattivi

che simulano scenari reali di truffe online attraverso i quali l’utente sperimenta in prima persona gli errori

comportamentali più diffusi che lo espongano maggiormente a rischio connessi alla condivisione di

informazioni personali in rete.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare le giovani generazioni, le famiglie e i cittadini di ogni età ai

rischi connessi alle frodi informatiche, promuovendo una maggiore consapevolezza digitale attraverso

attività immersive e personalizzate.

Al centro del progetto c’è un’esperienza interattiva accessibile tramite QR code dinamico e una web-app

dedicata installata su una serie di totem multimediali allestiti negli spazi dell’atrio porticato di Palazzo

Ducale. Attraverso attività ludico-educative, quiz e mini-giochi, i partecipanti potranno comprendere in

modo chiaro ed efficace le principali tecniche utilizzate dai truffatori online.

Il percorso consentirà inoltre di scoprire quanto facilmente le informazioni pubbliche condivise durante la

navigazione possano essere raccolte e sfruttate per costruire profili digitali dettagliati, spesso impiegati per

mettere a segno truffe e frodi informatiche.

“InsospettABILI” sarà presente a Genova, dal 17 al 19 aprile p.v. nell’atrio porticato di Palazzo Ducale,

dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori, offrendogli consigli pratici

per navigare online in sicurezza.

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