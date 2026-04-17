Gatto ucciso e arrostito a Sarzana: quali sono le conseguenze penali dei maltrattamenti su animali

Il caso del gatto ucciso e arrostito a Sarzana solleva indignazione e riporta l’attenzione sulle tutele giuridiche previste per gli animali. A fare chiarezza sulla cornice normativa è l’avvocato penalista Alessandro Costa, intervenuto negli studi di Telenord durante la trasmissione Liguria Live.





Il legale ha illustrato come, negli anni, il sistema sanzionatorio sia cambiato in modo significativo. "Siamo passati da un impianto contravvenzionale a un quadro molto più severo", spiega Costa, sottolineando come la normativa si sia evoluta in parallelo con una crescente sensibilità sociale.





Oggi, infatti, gli animali non sono più considerati semplici oggetti, ma "esseri senzienti", una definizione che ha contribuito a rafforzarne la tutela anche sul piano penale. Questo cambiamento ha portato al riconoscimento di veri e propri diritti, con pene più dure per chi si rende responsabile di maltrattamenti o uccisioni.

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