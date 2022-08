Genova, la politica ricorda Franco Ardoino: "La sua idea di ristorazione mancherà a tutta la città"

di Giorgia Fabiocchi

Il presidente della Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e la deputata di Italia Viva Raffaella Paita hanno speso parole importanti per il proprietario del ristorante Europa

Anche la politica ligure ricorda Franco Ardoino, ristoratore dello storico Europa in Galleria Mazzini, a Genova. Il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta così il ruolo che ha avuto Ardoino nel capoluogo ligure: "Da sessant'anni anima e cuore di uno dei ristoranti più conosciuti in tutta Genova: è scomparso Franco Ardoino, uno degli storici proprietari dell'Europa in Galleria Mazzini. Le sue "idee vulcaniche che si susseguivano in un tempismo ritmico e sempre entusiasta", come hanno ricordato la figlia Cristina e la nipote Diletta, mancheranno a tutta la comunità. Un abbraccio alla famiglia Ardoino, parte della tradizione genovese".

"Piango la scomparsa di un caro amico, Franco Ardoino". Così lo ricorda il primo cittadino di Genova Marco Bucci. "Genovese nell’anima, ha saputo contribuire alla crescita della città con il suo impegno nelle proprie attività imprenditoriali e nelle associazioni di categoria tanto da meritare l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, Commendatore e Ufficiale della Repubblica. Amico dell’amministrazione comunale ha saputo contribuire con le sue idee a migliorare l’azione del Comune di Genova: perdiamo un amico, piangiamo un vero genovese! Alla famiglia le mie più sentite condoglianze".

"Franco Ardoino é stata una figura importante per Genova. Uno stile unico nell'accoglienza ma anche un costante pungolo per le istituzioni a fare di più per il prestigio della città", ha scritto in una nota la deputata di Italia Vita Raffaella Paita. "Nel suo ristorante, punto d'incontro delle vicende genovesi e liguri, accoglieva tutti con il sorriso suggerendo idee per rafforzare la vocazione turistica e commerciale della città - prosegue Paita -. Voglio ricordare e ringraziarlo anche per il suo impegno nelle associazioni di categoria e nelle iniziative di beneficenza. Ha voluto bene a Genova e alla Liguria. Alla sua famiglia desidero porgere le condoglianze".