Genova, la pioggia della notte porta un pò di fresco: temperature scese anche di 10 gradi

di Redazione

Il temporale che questa notte si è abbattuto su Genova, il suo entroterra e parte del Tigullio ha portato qualche beneficio. Intanto è caduta un po' di pioggia, non tanta, ma di questi in qualche modo va bene così. Ovviamente i millimetri caduti non bastano di sicuro a togliere il problema siccità ma sicuramente hanno fatto bene ai terreni aridi e ai boschi secchi e bruciati dal sole.

E poi le temperature sono scese di diversi gradi basti pensare che in certe zone della città questa notte i termoetri sono andati sotto i 20 gradi. Non accadeva da diverse settimane.

Anche il vento ha soffiato forte con diffuse raffiche oltre i 50 km/h nell'area genovese (raffiche massime di 107 km/h a Fontana Fresca, 87 km/h a Monte Pennello, 80 km/h ad Arenzano).