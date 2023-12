Genova, la Open Arms attesa in porto sabato 30 dicembre con 63 migranti salvati al largo della Libia

Arriverà a Genova entro sabato 30 dicembre la Open Arms. La nave ong specializzata nel salvataggio di migranti si è vista assegnare Genova come porto sicuro per sbarcare le 63 persone soccorse in mare lo scorso 22 dicembre.

Le 63 persone sono state imbarcate al largo della costa libica il 22 dicembre scorso. La nave è partita da Lampedusa il 26 dicembre.

“Il porto assegnato è quello di Genova. Seicento miglia di distanza per quattro giorni di navigazione – ha scritto Open Arms sui social – Una sofferenza inutile per le persone a bordo e una politica che non ha più rispetto per gli esseri umani né per la vita di chi è vulnerabile”.