Genova, l'università lancia un corso di e-commerce: ecco come creare negozi virtuali

Nel corso degli ultimi vent'anni, la rivoluzione dell'e-commerce ha cambiato il volto della vendita al dettaglio; oggi, l'impiego diffuso di reti neurali, realtà virtuale e realtà aumentata sta per cambiare cambiare tutto ancora una volta.

Cosa succederebbe se, invece di consultare una lista di prodotti, l'utente potesse 'entrare' fisicamente in un negozio o centro commerciale 3D, personalizzato in modo conforme a gusti e necessità del singolo cliente, comodamente da casa? Visione di un futuro molto più vicino di quanto si possa immaginare, per gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Design del prodotto e dell'evento tenuto all'università di Genova dal professor Luca Sabatini. Un futuro già presente: una delle neolaureate ha già trovato lavoro presso una startup.

Nell'Ateneo genovese, si studia il comportamento umano rispetto all'interazione con i siti e-commerce in tre dimensioni. «Ambienti virtuali sempre più immersivi, accessibili e interessanti - racconta Sabatini - dove si può interagire con l'esercente e dove è l'ambiente che si adatta al cliente. D'altra parte l'immersività è la nuova frontiera di internet e l'e-commerce immersivo è la nuova frontiera del commercio. Non si torna indietro: ecco il 'Nuovo Mondo', il 'Phygital world', il mondo fisico-digitale dove l'amico può invitarti a casa sua per ascoltare buona musica senza che tu sia costretto a uscire dalla tua stessa abitazione. Presto basterà avere un visore per la realtà virtuale e un computer, e non si avrà bisogno d'altro al mondo. Imparare a mouversi al suo interno non è difficile... una volta che ci sbatti dentro, impari».