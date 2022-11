Genova, l'idea del consigliere delegato Falteri: "Una piazza per don Giacomo Pala, fu punto di riferimento per la comunità di Cornigliano"

Intitolare una piazza a Don Giacomo Pala a 10 anni dalla sua scomparsa. La proposta arriverà presto sui banchi del consiglio comunale di Genova grazie alla mozione di Davide Falteri, in qualità di consigliere delegato del Gruppo Vince Genova. “Don Giacomo Pala, parroco per 30 anni della Chiesa di San Giacomo Apostolo a Cornigliano – spiega Davide Falteri - è stato un vero punto di riferimento per tutta la comunità corniglianese, non solo per la sua attività al servizio della parrocchia con meritevoli iniziative di socialità e di coinvolgimento delle famiglie e dei giovani del territorio ma anche per le battaglie in prima linea in favore della popolazione di Cornigliano nel rispetto dell’ambiente e della lotta all’inquinamento.”

Il ricordo di Don Pala, a distanza di anni dalla sua scomparsa è sempre forte e presente nella comunità per l’esempio che il sacerdote ha saputo dare in vita e per il forte senso di attaccamento che Don Pala aveva per il quartiere. Non era originario di Cornigliano (nato a Milano nel 1940) ma diceva sempre: “Sono orgoglioso di vivere a Cornigliano”.