Genova, l'europarlamentare Tinagli: "Una città che è rimasta indietro, manca una visione comune"

di Redazione

"La nostra visione è più vicina ai cittadini. La chiave per tornare è fatta dal lavorare insieme e collaborare". Presenta all'evento Beppe Costa

“Sono qui per sostenere il nostro candidato sindaco Ariel Dello Strologo. So l'impegno che mettono e hanno messo queste persone e conosco l'amore che hanno verso la città. Una città che nonostante la retorica e la propaganda ritrovo con gli stessi problemi di pochi anni fa. E' rimasta indietro su tutti i temi della sostenibilità ambientale e sociale", così Irene Tinagli, europarlamentare presidente della Commissione per i problemi economici e monetari e vicesegretaria del Pd, a Genova per sostenere Dello Strologo.

"Mi sembra che manchi una visione comune sulla città, noi, invece, vogliamo una visione della città vicina ai cittadini. La nostra chiave per tornare è fatta dal lavorare insieme e collaborare", ha aggiunto Tinagli a margine dell'evento 'La Svolta' andato in scena al MOG, il mercato orientale di Genova.



Presente al MOG anche Beppe Costa, presidente e ad di Costa Edutainment Spa e 'papà' dell’Acquario di Genova. Il dirigente si è intrattenuto con il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.