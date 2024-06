Genova, l'estate del Carlo Felice: dagli eredi di Paganini a Bolle, una stagione di stelle

Presentati "I Festival estivi" per il Carlo Felice di Genova che sarà a breve protagonista su più fronti. Il 28 luglio si aprirà il "Nervi Music Ballet Festival", mentre il giorno successivo prenderà il via il "Paganini Genova Festival". Alla presentazione sono intervenuti il sovrintendente Claudio Orazi, il direttore artistico Pierangelo Conte, Barbara Grosso in rappresentanza del Comune e Michele Trenti, presidente degli Amici di Paganini.

Dal 29 giugno al 7 luglio, dunque, si svolgerà il Paganini Genova Festival. Nato nel 2017 su iniziativa degli Amici di Paganini, è da quest'anno una "creatura" del Comune, sempre più deciso, dopo aver riveduto la struttura organizzativa del "Premio Paganini" a puntare su un 'Sistema Paganini' organico con una divisione di competenze fra le attività concertistiche e promozionali (il Festival), la ricerca (il Centro studi), il lavoro concorsuale (il Premio) e lo spazio museale (le sale di Palazzo Tursi). L'attuazione del Festival è stata demandata agli Amici di Paganini e al Carlo Felice, incaricato di varare un miniciclo di tre appuntamenti sinfonici con altrettante star del violinismo internazionale che si esibiranno con l'Orchestra del Teatro. Il 29 luglio arriverà Viktoria Mullova che eseguirà il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, affiancato nel programma dalla Sinfonia n. 4 di Brahms con la direzione di Riccardo Minasi. Il 3 luglio Kolja Blacher sarà violinista solista e direttore per un programma comprendente il Concerto per violino n. 1 di Max Bruch, l'Ouverture dalle "Nozze di Figaro" di Mozart e la Sinfonia n. 7 di Beethoven. Infine il 7 luglio tornerà sul podio Minasi per dirigere Vadim Repin nel Concerto per violino Sibelius oltre alla Sinfonia n. 3 di Beethoven.

Il 28 giugno, invece ai Parchi il via al 'Nervi Music Ballet Festival' con l'atteso gala 'Roberto Bolle and friends'. Il cartellone prevede 13 appuntamenti fino al 28 luglio, uno in meno rispetto a quelli programmati inizialmente. A causa delle inondazioni che hanno colpito il Kazakistan nelle ultime settimane, la Compagnia di danza dell'Astana Ballet Theatre ha infatti dovuto dare forfait. Sette serate e sette compagnie come Sergio Bernal Dance Company, Bejart Ballet Lausanne, l'Hamburg Ballet John Neumeier" e il Balletto della Scala che si esibirà al Carlo Felice e non a Nervi.