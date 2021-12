Genova, l'Associazione Liguri Ipoudenti dona 4 dispositivi di amplificazione per gli uffici del Comune

di Marco Innocenti

Saranno installati all'anagrafe di Corso Torino, agli uffici IAT di via Garibaldi e Porto Antico e presso la Casa della Salute di Quarto

Un nuovo servizio per aiutare le persone con problemi di udito, che si recano in alcuni uffici pubblici del Comune di Genova, ad avere una migliore comunicazione con gli operatori. Sono stati presentati questa mattina a Palazzo Tursi – in vista del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità – i quattro dispositivi per persone sorde o ipoudenti che saranno installati presso alcuni sportelli comunali aperti al pubblico. A donare gli apparecchi al Comune di Genova sono stati i Lions insieme ad ALI, l’Associazione Ligure Ipoudenti-Sulle ALI dell’udito. I quattro pannelli portatili ad induzione magnetica saranno collocati uno all’ufficio anagrafe in corso Torino; due agli uffici IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) di via Garibaldi e al Porto Antico e l'ultimo al CLIBAS, il Centro Ligure Informativo per il Benessere Ambientale e Sociale del le persone disabili o fragili e loro familiari, situato nella Casa della Salute di Genova Quarto.

Si tratta di dispositivi di amplificazione dedicata, destinati alle persone che usufruiscono di ausili acustici o impianti cocleari dotati di bobina per telefono. Il microfono incorporato nel pannello preleva, in maniera selettiva, la voce della persona che parla nella direzione del pannello. La voce viene amplificata e convertita in un campo magnetico che si propaga radialmente fino alla distanza massima di circa un metro. Il campo magnetico viene ricevuto dalla protesi acustica, consentendo così alla persona ipoudente di sentire in maniera chiara e intelligibile la voce del suo interlocutore.

Alla presentazione del progetto e della relativa donazione hanno partecipato, tra gli altri, il vicesindaco ed assessore ai servizi civici Massimo Nicolò, l’assessore al sostegno a favore delle persone diversamente abili Lorenza Rosso, l’assessore al marketing turistico e territoriale Laura Gaggero, la Disability Manager del Comune di Genova Cristina Bellingeri, Liliana Cardone, presidente dell’associazione ALI-Sulle ALI dell’udito, Fabiano Di Gioia già componente del comitato Lions sordità e Silvia Garibaldi del Lions Club Lavagna Valfontanabuona, club di scopo sull’abbattimento barriere.

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto il vicesindaco Nicolò, insieme all’assessore con delega alle Farmacie Comunali, Matteo Campora, ha lanciato l’idea di posizionare un ulteriore dispositivo per persone con problemi di udito (che sarà donato dall’Associazione ALI insieme ai Lions) presso una delle otto Farmacie Comunali genovesi.

"Con la donazione al Comune di Genova di questi quattro dispositivi per persone non udenti o ipoudenti – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi civici Massimo Nicolò – si rinnova, ancora una volta, la collaborazione tra Comune e Terzo Settore per l’aumento ed il miglioramento dei servizi al cittadino. A nome dell’Amministrazione, ringrazio i Lions e l’associazione ALI per questa importante donazione che ci consentirà di proseguire nella direzione di garantire a tutte le persone gli stessi servizi, fornendo un sostegno utile e prezioso a chi, come nel caso degli ipoudenti, presenta una qualche forma di disabilità".

"Abbiamo voluto celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità – commenta l’assessore al sostegno a favore delle persone diversamente abili Lorenza Rosso – con questo progetto importante, frutto della collaborazione tra diverse realtà del tessuto associativo genovese e della loro straordinaria generosità. I quattro apparecchi donati dai Lions insieme ad ALI rappresentano simbolicamente l’abbattimento di un altro mattone delle barriere, non solo architettoniche, che impediscono la piena e totale accessibilità delle persone diversamente abili ai servizi pubblici. È nostra intenzione procedere ancora, in futuro, sulla strada di una piena integrazione dei disabili nella vita politica, sociale e culturale della Città, e faremo il massimo per centrare questo risultato".

"Come assessore al turismo e socio Lions – dice l’assessore al marketing turistico e territoriale Laura Gaggero – sono orgogliosa e soddisfatta che il Comune riceva questa importante e generosa donazione da parte dell'associazione ALI-Sulle ALI dell’udito, insieme ai Lions. L'installazione di due dispositivi acustici presso gli IAT del Porto Antico e di via Garibaldi ci consentirà di fornire al meglio le informazioni a tutti i nostri turisti, in particolare, in questo caso, alle persone non udenti e ipoudenti. Questa azione è in linea con una serie di altre iniziative che stiamo portando avanti come assessorato al turismo volto al superamento di svariate tipologie di barriere alla visita della nostra città, come per esempio la nuova App turistica che stiamo approntando per le persone ipovedenti, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e ai tour totalmente accessibili che abbiamo approntato in questi mesi. Il tutto – continua l’assessore – per favorire al massimo l'accessibilità e l'inclusione delle persone diversamente abili: un segmento, quest'ultimo, che dobbiamo essere sempre più bravi ad accogliere e il quale rappresenta anche una importante componente del nostro mercato turistico".

"Ringraziando ALI e Lions – comunica l’assessore con delega alle Farmacie Comunali Matteo Campora – per questa importante donazione, mi unisco alla proposta del vicesindaco Nicolò per installare, in futuro, un altro dispositivo per persone non udenti e ipoudenti presso una delle nostre Farmacie Comunali. Un aiuto concreto e ancora più importante alla luce dei tanti servizi erogati dalle nostre Farmacie in epoca Covid".

"Da tempo il Comune di Genova – spiega la Disability Manager Cristina Bellingeri – sta operando per avere una “Genova città per tutti”. Uno dei primi passi compiuti è stato quello di dotarsi di un moderno PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che prevede di realizzare una serie di azioni per favorire l’accesso agli ambienti e ai servizi da parte di tutti i cittadini, incluse le persone disabili motorie o sensoriali. La scelta di installare dei pannelli ad induzione magnetica, in concomitanza della Giornata internazionale delle persone con disabilità, allo scopo di facilitare l’accessibilità ad alcuni uffici comunali alle persone sorde o ipoudenti, va quindi in questa direzione intrapresa dal Comune".

"I dispositivi presentati oggi faciliteranno alle persone che usufruiscono di ausili acustici o di impianti cocleari dotati di bobina per telefono (T-coil) – aggiunge Liliana Cardone, presidente dell’associazione ALI-Sulle ali dell’udito – l'ascolto, in modo chiaro, delle informazioni fornite dall’operatore di uno sportello pubblico, pur dotato di mascherina e con divisori in plexiglass o di vetro. Siamo lieti di avere contribuito a questo importante progetto, realizzato insieme al Lions Club Lavagna Valfontanabuona “Oltre le barriere” ed in particolare con i soci Silvia Garibaldi e Luciano Maggi, in collaborazione con il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Massimo Nicolò e la Disability Manager del Comune di Genova, Cristina Bellingeri".

"Alcuni anni fa – conclude il socio del Lions Club Lavagna Valfontanabuona “Oltre le barriere” Silvia Garibaldi – l'allora Officer del Distretto Lions 108ia2 per la Sordità ed ancora oggi socio onorario del Lions Club di Nervi, Francesco Di Gioia, insieme agli allora componenti del Progetto Sordità, donò alla associazione ALI alcuni loop ad induzione magnetica perché fossero installati in uffici pubblici per facilitare gli ipoudenti. Il Lions Club Lavagna Valfontanabuona "Oltre le barriere", club "di scopo" sull'abbattimento di barriere sensoriali ed architettoniche, ritenendo utile l’ installazione di questi loop in uffici comunali, se ne è interessato contattando, insieme ad ALI, Cristina Bellingeri, la Disability Manager del Comune di Genova. Adesso è intenzione del nostro club farsi promotore presso tutta l'associazione Lions di progetti simili, in modo da estendere il più possibile l’iniziativa".