Genova, l'appello delle piccole imprese alla politica: "Salvare Ansaldo Energia"

L'appello arriva direttamente dal tavolo della piccola impresa di Genova che riunisce Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Coldiretti, un messaggio diretto alle forze politiche per salvare Ansaldo Energia: "L'azienda ha 1700 dipendenti a Genova e Provincia e circa altri 4000 se si pensa all'indotto che crea: ha grandi professionalità e una assoluta eccellenza nel panorama mondiale. In un momento in cui la transizione energetica è al centro degli interessi mondiali il nostro Paese non può ritardare il proprio impegno diretto".

"Ricordiamo anche che la storia di Ansaldo è la storia stessa della transizione energetica" si legge nella nota. "Siamo vicini alle elezioni politiche ed è indispensabile che tutti i partiti assicurino il massimo impegno per salvare Ansaldo Energia e dare prospettive future ad una azienda storica del nostro territorio e per salvaguardare il lavoro di migliaia di dipendenti. Questo è quello che chiediamo con forza per la nostra città e per il nostro paese. Siamo certi che il nostro appello, come rappresentanti delle imprese che costituiscono il tessuto economico della città, non potrà rimanere inascoltato e siamo quindi disponibili ad un confronto".