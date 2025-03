Genova, l'annuncio di Piciocchi: "Ho chiesto a Ilaria Cavo di essere la mia vice"

1️⃣ Pietro Piciocchi ha chiesto a Ilaria Cavo di essere la sua vicesindaco e di correre con la coalizione alle elezioni amministrative.

2️⃣ La scelta è condivisa da tutta la coalizione di centrodestra, che ha espresso pieno sostegno alla proposta di Piciocchi.

3️⃣ Ilaria Cavo ha chiesto qualche ora per riflettere, ma il candidato sindaco si dice fiducioso in una sua accettazione.

La notizia nel dettaglio

Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra a Genova, ha annunciato di aver chiesto a Ilaria Cavo di essere la sua vicesindaco e di scendere in campo con la coalizione alle prossime elezioni amministrative. "Ho pensato molto a questa scelta e penso che Ilaria, che è una persona che vuole molto bene alla nostra città, sarà un valore aggiunto per Genova", ha dichiarato Piciocchi.

Il ruolo di Cavo e i legami con Roma - Piciocchi ha sottolineato l'importanza della posizione parlamentare di Cavo per rafforzare i rapporti tra Genova e il governo centrale. "Il suo ruolo di parlamentare le permette di avere strette relazioni con Roma, una posizione che farà bene alla città", ha aggiunto, evidenziando come in molte amministrazioni locali siano presenti figure politiche con incarichi di rilievo a livello nazionale.

Sostegno compatto della coalizione - Alla riunione di questa mattina erano presenti tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra, con l'unica assenza di Umberto Calcagno dell'Udc, motivata da impegni personali e non da divergenze politiche. "L'Udc ha ribadito il sostegno alla mia candidatura anche nella giornata di ieri", ha precisato Piciocchi. "Tutti siamo allineati sulla scelta di Ilaria Cavo come vicesindaco, tutti siamo convintissimi e remiamo dalla stessa parte".

La decisione finale di Cavo - Piciocchi ha rivelato che Cavo ha chiesto qualche ora di tempo per riflettere prima di sciogliere la riserva. "Sono molto fiducioso che dirà di sì", ha affermato, ribadendo che la scelta è esclusivamente sua e non necessita di ulteriori approvazioni. "Non serve nessun ok da parte di nessuno, è una mia scelta accolta da tutti".

L'incontro con Lupi - Il candidato sindaco ha infine chiarito che la riunione con Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati (partito di cui Cavo è esponente e parlamentare), era già stata programmata e non è legata alla nomina della vicesindaca.

