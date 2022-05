Genova, l'ad di Webuild Pietro Salini: "Abbiamo avviato con il Governo un dialogo proficuo"

di Redazione

Il Governo "mostra grande attenzione a uno dei temi chiave per il settore, quello del rincaro dei prezzi, criticità vissuta su scala globale e non solo in Italia. Servono misure strutturali di lungo periodo che aiutino a evitare il blocco dei lavori". Ad affermarlo l'ad di Webuild Pietro Salini a Genova nel corso di un convegno sulle infrastrutture.

"Gli strumenti - aggiugne e conclude - esistono, possono essere mutuati dalle esperienze internazionali. Su questi temi abbiamo avviato con il Governo un dialogo che riteniamo molto proficuo, anche per condividere le migliori esperienze che abbiamo sperimentato all'estero. Ci mettiamo a disposizione per apportare il nostro contributo, per trovare insieme soluzioni stabili e durature".