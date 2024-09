Genova Jeans: progetto riciclo dei capi usati per iniziative sociali

I vecchi blue jeans dei genovesi ritrovano una nuova vita per progetti sociali e ambientali. Fra le novità della Genova Jeans Week che si terrà dal 1° al 6 ottobre, c'è il progetto pilota "Riuso attivo", nato dalla collaborazione tra gli assessorati ambiente e politiche sociali del Comune di Genova, Humana People to People, Confcommercio e Confesercenti. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere a Genova, cui hanno aderito finora 18 fra negozi della Jeans Trail e jeanserie di tutta la città, che ha lo scopo di sensibilizzare i genovesi sulla necessità di ridurre lo spreco e l'inquinamento collegato all'industria del jeans e più in generale del tessile, facendo rivivere i capi usati e destinandoli a iniziative di utilità sociale.

I genovesi che hanno in casa un capo che non usano più sono chiamati a consegnarlo durante la settimana dall'1 al 6 ottobre in uno dei 18 negozi aderenti, riconoscibili dal bollo "Il jeans è per sempre - Io partecipo alla Genova Jeans week". I capi verranno raccolti da Humana Paople to People, recuperati e rigenerati e rimessi in commercio. I proventi di successive vendite, come nel caso di tutte le attività di Humana People to People, saranno utilizzati per promuovere attività di utilità sociale e ambientale. Alla raccolta partecipa l'associazionismo della rete territoriale costruita dall'Assessorato alle Politiche Sociali con l'iniziativa "Start Tappe" che mette in rete realtà impegnate all'attivazione di progetti inclusione sociale "Riuso Attivo" è un'iniziativa pilota che verrà testata durante la prima edizione della settimana del jeans per essere riproposta nelle prossime edizioni.

Un gioco di squadra lanciato da Comune di Genova, Camera di Commercio e Humana People to People nel segno della sostenibilità ambientale, economica e sociale, che non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva dei partner Confcommercio e Confesercenti per la sensibilizzazione dei negozianti e la collaborazione operativa.