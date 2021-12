Genova, Italia Viva salva la maggioranza in Comune

di Redazione

consiglio comunale di oggi, convocata per discutere e votare il bilancio dell'ente. Durante l'elenco degli ordini del giorno il capogruppo del Pd Alessandro Terrile ha chiesto al segretario di verificare la consistenza del numero legale in un momento in cui, oltre a molte assenze in aula e da remoto, non era presente neppure il sindaco Marco Bucci.

Non è certo una novità che i renziani in aula rossa, da qualche tempo a questa parte, si trovino a sostenere le azioni della giunta ma Mauro Avvenente tanto che la possibile alleanza in vista delle elezioni comunali è un'ipotesi concreto. Il capogruppo di Iv comunque, è voluto intervenire per spiegare la decisione del gruppo. "Il collega Terrile ha fatto benissimo a sollevare questa questione del numero legale - ha detto - perché è responsabilità della maggioranza votare in aula e anche noi abbiamo osservato l'assenza cronica di una serie di consiglieri che non si presentano neppure alla seduta di bilancio, ma di fronte a questo momento così importante noi, come gruppo di Italia Viva, abbiamo inteso rimanere in aula e continuare l'analisi dei documenti come stabilito durante la capigruppo".

L'intervento è stato seguito da un applauso di parte dei consiglieri di maggioranza.