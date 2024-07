Genova: Iren vince premio Pimby Green 2024 per tecnologie ecologiche avanzate

Iren ha ricevuto il premio Pimby Green 2024 per la categoria "progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche per i territori e impianti industriali tecnologicamente avanzati". Il riconoscimento istituito da Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana e dell'economia circolare, con il patrocinio dell'Anci, riconosce e valorizza le opportunità offerte dalla realizzazione di opere di pubblica utilità in contrasto con la sindrome Nimby (Not In My Back Yard).

Iren è stata premiata per il progetto The Heat Garden, un nuovo sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento il cui impianto ospita nel quartiere San Salvario di Torino terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila tra piante e alberi. La struttura non solo immagazzina calore per la rete metropolitana di teleriscaldamento, ma promuove una nuova prospettiva sull'energia, unendo le risorse rinnovabili con il miglioramento dell'efficienza energetica: per questo motivo The Heat Garden non è solo un impianto tecnologico, ma un esempio di come l'innovazione possa armonizzarsi con la natura.

"Questo premio ci riempie di orgoglio e soddisfazione. La nostra strategia di crescita, recentemente confermata dall'aggiornamento del Piano Industriale al 2030, ha come pilastro la decarbonizzazione, lo sviluppo delle rinnovabili, l'economia circolare, l'efficienza energetica e la salvaguardia delle risorse naturali. Tutto questo sostenuto da un approccio pragmatico, orientato al fare, capace di portare innovazione e sviluppo nei territori in cui operiamo" ha commentato il presidente esecutivo del gruppo Iren Luca Dal Fabbro.