Genova, infermiere arrestato per stupro e molestie su pazienti, il gip: "E' pericoloso, in preda a raptus"

L'infermiere dell'ospedale La Colletta di Arenzano arrestato ieri per violenza sessuale e molestie sta diventando via via "sempre più pericoloso". Lo scrive il giudice per le indagini preliminari Milena Catalano nell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. L'uomo, 49 anni, "ha continuato nelle sue condotte, in modo sempre più invasivo, nonostante fosse sotto procedimento disciplinare per gli abusi su due pazienti". Si tratta, per il giudice, di un "soggetto che agisce in modo repentino, in preda a un istinto sessuale che non riesce a controllare. Non comprende il disvalore della condotte, causa certa di ricaduta nel reato".

Da quanto emerge le vittime non sarebbero solo tre (una donna di 27, una di 57 e una di 82 anni) ma ci sono accertamenti dei Nas su altri due episodi. "L'approccio sessista nei confronti delle donne - continua il gip - a prescindere dall'età e delle condizioni di salute appare essere un modo di fare abituale dell'indagato nei confronti dell'opposto sesso e che prescinde dalla sua funzione di infermiere". L'indagine dei carabinieri del Nas era partita dopo la segnalazione della direzione sanitaria dell'ospedale che aveva ricevuto le lamentele della donna più giovane. Quest'ultima aveva poi denunciato allegando anche i messaggi spinti che l'uomo le aveva iniziato a mandare su tik tok.