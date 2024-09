Genova, "Incontri in Blu" al Galata: Pozzo dialoga con Galassi, colosso della nautica

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lunedì 23 settembre, alle 18:30, il Galata Museo del Mare di Genova ospiterà un evento speciale dedicato ad Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group, nell'ambito del penultimo appuntamento di "Incontri in Blu", con ingresso gratuito. Un'occasione unica per approfondire la storia straordinaria di un uomo che ha rivoluzionato il mondo della nautica, trasformando un gruppo in difficoltà in un colosso da un miliardo e mezzo di euro di portafoglio ordini.

Il giornalista Fabio Pozzo de "La Stampa", nonché ideatore e direttore artistico degli "Incontri in Blu", che intervisterà Galassi, offrendo al pubblico un ritratto inedito di questo manager visionario. "Alberto Galassi è molto più di un leader aziendale, è un appassionato di barche che ha saputo trasformare il proprio sogno in realtà, mantenendo un legame profondo con le sue radici emiliane e vivendo secondo il principio che 'nella vita si può vincere e si può perdere, ma dipende come lo si fa'."

Dall'inizio della sua carriera come avvocato, al ruolo di manager alla Piaggio, fino all'entrata in Ferretti Group, la storia di Galassi è segnata da scelte coraggiose e successi notevoli. Nonostante i sacrifici personali, rifarebbe ogni passo, testimoniando l'orgoglio e la soddisfazione di chi ha contribuito a portare il Made in Italy ai vertici mondiali.

L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'opportunità imperdibile per ascoltare in diretta i dettagli di un percorso professionale e umano fuori dal comune.