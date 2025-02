Genova: incidente mortale al porto, operaio schiacciato da una barca. Sciopero immediato dei lavoratori di Riparazioni Navali ed Ente Bacini

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato oggi all’interno del Molo Giano, nel porto di Genova. Un operaio metalmeccanico di circa 35 anni, dipendente di una ditta d’appalto, è morto schiacciato da un pezzo di un’imbarcazione durante un intervento di riparazione navale presso Ente Bacini. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con ambulanza e automedica, ma le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali.

Interventi – Oltre ai sanitari del 118, sono arrivati sul luogo della tragedia gli ispettori del Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), gli agenti della polizia di Stato e il magistrato di turno, per avviare le indagini. Presenti anche gli addetti alla security del bacino portuale di Genova.

Dinamica da chiarire – Restano ancora da accertare le cause precise dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro per verificare eventuali responsabilità.

Sciopero - La reazione immediata dei lavoratori metalmeccanici delle Riparazioni Navali del Porto di Genova è stata lo sciopero fino a fine giornata. cui hanno aderito anche i dipendenti di Ente Bacini. “Un altro morto sul lavoro a Genova. In attesa di comprendere la dinamica dell’incidente, Fim Fiom Uilm inviano le proprie condoglianze alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto” si legge nella nota congiunta dei sindacati.



Voci dei portuali – Tra i lavoratori del porto di Genova, la tragedia ha lasciato sgomento e dolore. “Purtroppo questi incidenti si fanno sempre più sentire. La sicurezza sul lavoro è un diritto, ma non bisogna mai dimenticare di avere i gesti giusti – racconta un portuale – Ogni volta che sentiamo di un incidente come questo, ci ricordiamo di dover stare il più attenti possibile per non finire nella storia con una tragedia. Questo collega, che non conoscevamo perché lavorava su un altro cantiere, aveva solo 35 anni, più giovane di noi. Non sappiamo se avesse una famiglia, ma siamo sempre colpiti nel sentire che qualcuno non torna a casa. Per questo, giorno dopo giorno, cerchiamo di prestare ancora più attenzione”.



Reazioni – La Uil Liguria ha espresso indignazione per l’ennesima vittima sul lavoro. “Si deve avviare il tavolo nazionale sui morti sul lavoro e organizzare la discussione anche territorialmente – ha dichiarato Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Liguria – Non possiamo accettare la versione che recita: il numero dei morti rispetto agli occupati è diminuito. Difficile dirlo alle famiglie dei 1.090 morti sul lavoro in Italia lo scorso anno e ai circa 130 morti in Liguria negli ultimi cinque anni”. Ronzoni ha poi aggiunto: “Attendiamo di conoscere nel dettaglio la dinamica dell’incidente, ma occorre avviare con urgenza un confronto che non si può spegnere tra una convocazione e l’altra in Regione”.

Cisl - “Sulle indagini del caso specifico lasciamo lavorare le Forze dell’ordine e l’Ispettorato del Lavoro che ci diranno se e dove sono le responsabilità, ma vogliamo affermare con forza, una volta di più, che non si può accettare nemmeno un incidente mortale nei nostri cantieri, nei nostri luoghi di lavoro. Ricordiamo che la vita e la salute sono innegoziabili. Nella nostra regione nel 2024 ci sono state 26 morti sul lavoro e 50 denunce di infortunio al giorno: non è accettabile. Basta parole in tavoli dalle soluzioni inefficaci, lo abbiamo detto recentemente e lo ribadiamo: si devono stanziare soldi da investire nel personale, nella prevenzione, nei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori a tutti i livelli, è necessaria una terapia d’urto. Basta parole, basta cordoglio: servono azioni concrete”, spiegano il segretario Cisl Liguria Luca Maestripieri e il responsabile AST Cisl Genova Marco Granara.

Cgil - "Questa mattina un operaio metalmeccanico, operante presso le Riparazioni Navali del Porto di Genova, ha perso la vita in un infortunio sul lavoro. La scia di sangue sul lavoro deve essere fermata. In Liguria gli infortuni mortali sul lavoro sono in aumento: sono stati 26 nel corso del 2024 contro i 22 dell’anno precedente: una vera e propria mattanza. E’ evidente che su salute e sicurezza sul lavoro non si fa abbastanza: istituzioni e imprese devono interrogarsi su questo fallimento del sistema che ogni giorno miete vittime innocenti. La Cgil tutta si stringe al dolore di familiari, parenti e amici e sostiene lo sciopero dei lavoratori del comparto metalmeccanico delle Riparazioni Navali e dell’Ente Bacini del Porto di Genova." - scrivono Igor Magni, Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova e Maurizio Calà, Segretario Generale Cgil Liguria.



Ugl - “Esprimiamo il più profondo cordoglio e la vicinanza dell’UGL alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita al porto di Genova, dopo essere stato schiacciato da alcuni materiali. È inaccettabile che si continui a morire sul lavoro. Secondo gli ultimi dati INAIL, nel 2024 sono 797 le denunce di infortuni mortali, sette in più rispetto all’anno precedente. Dietro le fredde statistiche ci sono uomini e donne che non hanno più fatto ritorno a casa. Non è ammissibile parlare di tragica fatalità di fronte alla continua strage dei lavoratori. È fondamentale garantire una maggiore sicurezza partendo da un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni per chi non rispetta le norme. In tal senso, l’aumento dell’organico degli ispettori deciso dal Governo è un segnale importante. Al contempo, occorre investire le risorse disponibili sulla formazione fin dalle scuole per promuovere una vera cultura della prevenzione e della sicurezza. L’UGL continuerà a battersi affinché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità assoluta”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Francesco Zolezzi, Segretario Regionale UGL Liguria.

Ghio, Pandolfo e Pd Regione - “L’ennesima morte sul lavoro nel Porto a Genova è inaccettabile. Nel 2025 sono già state superate le 80 vittime sul lavoro, un tragico bilancio che obbliga le istituzioni ad alzare l’attenzione. Chiediamo che al più presto vengano discusse le nostre proposte a tutela della qualità del lavoro e della sicurezza di chi quotidianamente opera in porto. Ancora in questi giorni abbiamo presentato emendamenti sulla sicurezza del lavoro portuale al Decreto emergenze Pnrr, ma non sono stati presi in considerazione dal Governo, dimostrando che la sicurezza sul lavoro non è una loro priorità. Noi continueremo ad insistere affinché lo diventi e affinché accolgano le nostre proposte. Oggi è di nuovo il giorno del cordoglio e tutta la nostra vicinanza va alla famiglia e ai colleghi dell’operaio”, così i deputati PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo. In una nota, il gruppo Pd in Regione aggiunge: “Siamo di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro che lascia senza parole, ma che impone interventi sulla sicurezza immediati, perché non si ripeta più. Chiediamo, ancora una volta, che vengano incrementati gli organici Psal e si investa sulla formazione, ad oggi abbiamo assistito solo a interventi parziali e insufficienti. Regione e Governo devono agire sulla prevenzione in modo costante e determinato e non far sentire la propria voce solo a tragedia avvenuta. Dal Gruppo PD in Regione condoglianze e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio. Non si deve più morire sul lavoro e noi porteremo avanti ogni azione perché tutti gli interventi di prevenzione vengano messi in campo”.

Comune di Genova - "Con sgomento e profonda tristezza apprendiamo la notizia del tragico incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio presso Molo Giano: nome mio e di tutta la Giunta desidero esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi. Un altro fatto doloroso che ci ricorda con forza come la sicurezza sul lavoro sia, per tutto il Paese, un impegno prioritario, che istituzioni, mondo imprenditoriale, sindacati e rappresentanti dei lavoratori devono perseguire in modo unitario, senza mai abbassare la guardia. Non è accettabile che nel 2025 si possa ancora morire di lavoro"- dichiara il vicesindaco facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.