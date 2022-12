Genova, inaugurato il percorso multisensoriale nella via Aurea. L'assessore Rosso: "Oggi è una festa"

Palazzo Rosso ha fatto da cornice all'inaugurazione dell'esperienza multisensoriale, un viaggio che permetterà a tutti di percorrere la celebre Via Aurea dei genovesi. Verrà quindi data la possibilità di coglierne l'assetto, approfondendo i singoli edifici che la compongono. Il percorso sarà accessibile ad un pubblico di tutte le età, anche ai visitatori non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoudenti.

"Oggi è una festa - le parole di Lorenza Rosso, assessore alla disabilità - La cultura deve essere fruibile a tutti per essere definita tale. Sono molto felice, si tratta di un progetto che ha coinvolto tante persone. Devo ringraziare Liguria Digitale e ETT per aver reso possibile tutto ciò, oltre a tutti coloro che hanno collaborato in diversi aspetti. Palazzo Rosso e tutti quelli siti in strada nuova sono da oggi accessibili a tutti. Dobbiamo arrivare a creare luoghi inclusivi fruibili a cittadini e visitatori, perchè le bellezze di Genova meritano di essere vissute a pieno".

"Tramite alla tecnologia - spiga Fabio Orengo, project manager di Liguria Digitale - abbiamo messo a disposizione un plastico che ricostruisce la via Aurea (oggi Via Garibaldi, ndr) tra la metà del '500 e la fine dello stesso secolo. Un turista che viene qui troverà una rappresentazione in 3D, con facciate sensorizzate. In questo modo chi toccherà le avrà a la possibilità, attraverso lo schermo multimediale, di usufruire di contenuti in cui viene raccontata la storia dei palazzi in quell'epoca".