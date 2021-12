Genova, la nuova vita del mercato di Corso Sardegna

di Alessandro Gardella

Svelata la targa in memoria delle vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011 e inaugurato il parco, oltre al supermercato Coop che sorge all'interno del nuovo mercato

Giornata davvero importante per il quartiere di San Fruttuoso e per tutta la città di Genova. Ha infatti preso nuovamente vita l'ex mercato di Corso Sardegna, che nei prossimi mesi si trasformerà in un vero e proprio centro commerciale. Intanto nella giornata di oggi è stato inaugurato il parco con diversi spazi ricreativi per bambini e non e che è stato intitolato alle vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011. Una targa è stata svelata alla presenza dei parenti delle vittime.

Non solo, perchè è stato ufficialmente aperto anche il supermercato Coop che sorge appunto all'interno del nuovo mercato di Corso Sardegna. Presenti alla manifestazione il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, l'assessore Pietro Piciocchi, oltre al presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis. In primavera sono previsti i primi insediamenti da parte dei negozi che riempiranno il nuovo centro commerciale di Genova.