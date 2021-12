Genova, ecco il Mercatale in Piazza De Ferrari

di Alessandro Gardella

Al taglio del nastro erano presenti il presidente Toti e gli assessori Bordilli e Benveduti. 38 casette di legno con prodotti artigianali della Liguria riempirano la piazza fino al 23 dicembre

Sono ufficialmente tornate le tradizionali casette di legno del Mercatale in Piazza De Ferrari, nel pieno centro di Genova. La manifestazione organizzata da Cna Liguria torna a riempire la piazza dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori Paola Bordilli e Andrea Benveduti.

38 le casette posizionata intorno alla fontana di Piazza De Ferrari, con tanti prodotti artigianali della Liguria che possono diventare spunto di idea per i regali in vista del Natale. Il Mercatale rimarrà in piazza infatti fino al 23 dicembre prossimo, giorno dell'anti vigilia.