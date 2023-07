Genova, inaugurato a Pra' il primo tratto del nuovo parco Le Dune

Nella serata di venerdì, sono stati aperti al pubblico i primi 720 metri della passeggiata del Parco Le Dune a Pra’. Il tratto inaugurato costituisce l’ingresso al nuovo parco, parte del progetto di mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali che si svolgono nel retrostante terminal PSA.

La passeggiata sul mare è affiancata da una pista ciclabile e intervallata da “baie” attrezzate per lo sport, il relax, il gioco e la fruizione di eventi, e caratterizzate da piante e arbusti che insieme offrono un ricco paesaggio di biodiversità mediterranea. A completare il parco, una serie di “dune” sagomate che lo separano dalle aree di attività portuale.

«È un grande giorno oggi non solo per i residenti di Pra’, ma per tutta la città perché viene aperto il primo tassello di quello che diventerà un parco urbano affacciato sul mare, dove le persone potranno venire a fare sport o semplicemente trascorrere il proprio tempo libero» ha commentato l’assessore al Porto Francesco Maresca.

In particolare, i lavori per rendere fruibile questo tratto di passeggiata hanno compreso la realizzazione di una prima duna artificiale di circa 6 metri di altezza, ricoperta di vegetazione e degradante verso il percorso pedonale, per uno sviluppo longitudinale di circa 720 m a partire dalla torretta utilizzata dai cronometristi in occasione di eventi sportivi nel canale di calma; il rifacimento del manto stradale con tracciati identificati in rosso per runner e ciclisti, e in grigio per le camminate più lente. In ultimo, durante le attività di cantiere sono state sostituite 20 palme di tipo phoenix dactylifera affette da punteruolo rosso e pertanto pericolanti.

Con un investimento complessivo da parte di Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale di 15,5 milioni di euro, il completamento dei lavori del parco delle “Dune” previsto entro la fine del 2023 renderà l’area un'infrastruttura verde, grazie all’aumento della dotazione arborea che contribuisce all’abbattimento dell’anidride carbonica e incrementa la biodiversità.