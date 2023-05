Genova, inaugurata "Kora": è una biblioteca per ragazzi nel cuore del centro storico

Inaugurata oggi la Biblioteca Kora nel Sestiere della Maddalena, in via delle Vigne 9R. Il nuovo spazio nasce proprio nell’anno di Genova Capitale del Libro ed è stato realizzata nell’ambito del progetto Io Vivo qui, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attivo da febbraio 2021 e costruito dalla cooperativa sociale Il Laboratorio (capofila), con 18 partner direttamente coinvolti tra operatori sociali, insegnanti, animatori culturali, genitori, musei e istituzioni culturali, pubblica amministrazione.

"La rigenerazione urbana deve essere accompagnata dalla rigenerazione sociale – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso durante l’inaugurazione – La nostra amministrazione sta portando avanti tantissimi progetti, moltissimi del Pnrr, ma il nostro impegno è mettere la persona al centro perché non vogliamo costruire cattedrali nel deserto. Lo spazio inaugurato oggi è un bellissimo esempio che punta sulle nuove generazioni, sulle famiglie che potranno trovare qui un luogo accogliente con tantissimi libri, proprio in questo anno di Genova Capitale del Libro".

"Una biblioteca dedicata ai bambini è un bellissimo segnale – ha detto il presidente del Municipio I Andrea Carratù - avere un punto dove potranno incontrarsi i bambini e le loro famiglie è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di far tornare il centro storico il luogo che è stato nei decenni passati, dove i più giovani potevano trascorrere ore insieme, senza quelle paure che oggi spesso condizionano i bambini".

Presenti all’inaugurazioni, tra gli altri, anche Giacomo Montanari coordinatore del Tavolo della cultura del Comune di Genova e Serena Bertolucci direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la cultura.

La biblioteca Kora è stata progettata assieme alla rivista Andersen e all’associazione La Stanza con la collaborazione dell’illustratrice Giulia Pastorino che ne ha curato l’immaginario visivo degli spazi e del catalogo ragionato insieme alla scrittrice Daniela Carucci. L’associazione La stanza ha curato percorsi di ricerca/azione con le bambine e i bambini, con gli adolescenti, e gli adulti del territorio per indagare la relazione tra cittadinanza e quartiere e per immaginare lo spazio biblioteca a partire dalle storie e dai desideri di chi lo abiterà. Tutti i percorsi di ricerca/azione con i bambini e le bambine e con gli adolescenti hanno contribuito ad ampliare i titoli della bibliografia presente in biblioteca. Secondo gli ideatori del progetto “sarà uno spazio nel quartiere pieno di libri, di storie da raccontare, di tane dove nascondersi, di creature da incontrare e di avventure da vivere. Come il suono della kora rende più bello e magico il momento del racconto dei cantastorie africani (i Griot), allo stesso modo la biblioteca è al servizio della comunità per costruire attraverso la dolce forza dei libri e delle storie un quartiere a misura di bambino, ricco di speranza e di vita”. La scelta bibliografica è stata curata dalla rivista Andersen che nell’ampio panorama editoriale ha selezionato libri per tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche per le mamme e i papà, per i nonni e gli zii, con la consapevolezza che l’infanzia è parte di ognuno di noi e che far crescere i bambini è felice compito di una comunità intera. Quindi, albi illustrati, romanzi, libri di divulgazione, silent book, fumetti, assortiti prestando attenzione alla bibliodiversità e all’accessibilità. Molti titoli, infatti, rispondono anche a criteri di Alta Leggibilità - adottati anche nella realizzazione del catalogo a stampa “L’inventario di KORA” e del sito web www.bibliotecakora.it - che rendono più semplice l’esperienza della lettura per tutte e tutti.

La biblioteca KORA aprirà al pubblico da lunedì 22 maggio con i seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 15:30 alle 19:30; sabato: 10-13- 14-19