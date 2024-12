Genova inaugura il TriCapodanno, il Deejay Time Show apre la prima serata in piazza De Ferrari

Questa sera, domenica 29 dicembre, Genova dà il via al TriCapodanno con il Deejay Time Show, un evento dedicato alla musica dance anni ’90. Piazza De Ferrari si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso pronti a far ballare il pubblico con le hit che hanno segnato un’epoca. Il format prevede tre serate consecutive di musica e spettacolo, fino al gran finale della notte di San Silvestro.

Deejay Time Show– L’appuntamento di stasera inizia alle 21.30 e promette di portare il pubblico in un viaggio musicale tra passato e futuro. Il Deejay Time Show riunisce i quattro protagonisti che hanno fatto la storia della dance italiana, attirando tre generazioni di fan con oltre 10 milioni di ascolti mensili su Spotify. “Un evento unico che farà rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile”, ha dichiarato il vicesindaco Pietro Piciocchi.

Il programma– Ad aprire e chiudere la serata sarà il dj genovese Luis Dj, con la presentazione affidata a Samu Mara, giovane speaker e youtuber locale. Il TriCapodanno continuerà domani, 30 dicembre, con la serata Genova Rap in Piazza, dedicata alla scena rap e trap, per culminare il 31 dicembre con la maratona musicale di San Silvestro, che vedrà esibirsi Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e gli Ex-Otago.

Dichiarazioni istituzionali– "Anche quest’anno Genova porta in piazza De Ferrari il Tricapodanno, un appuntamento ormai consolidato che è entrato nella tradizionale offerta delle festività natalizie - dice il Vicesindaco Reggente Pietro Piciocchi - saranno tre serate di grande musica e di intrattenimento per giovani, giovanissimi, ma anche per le famiglie e i tantissimi turisti che aspettiamo nella nostra città per visitare le bellezze e lo straordinario patrimonio artistico e museale. Per tre serate, saliranno sul palco di De Ferrari artisti che riempiono stadi e palazzetti, con un seguito che pensiamo possa portare anche tanti a scegliere Genova come meta per il ponte di fine anno". “Il TriCapodanno è ormai una tradizione consolidata, un appuntamento che rende Genova protagonista delle festività natalizie”, ha affermato Federica Cavalleri, consigliera delegata ai Grandi eventi. L’assessore al Turismo Alessandra Bianchi ha aggiunto: “Quest’anno festeggiamo anche il prestigioso riconoscimento come Best in Travel 2025 assegnato da Lonely Planet, che conferma Genova come una meta vivace e attrattiva”.

Obiettivo turismo– L’evento, nato nel 2016 su proposta degli albergatori genovesi, è stato pensato per prolungare le festività e attrarre visitatori. “Il TriCapodanno non è solo intrattenimento, ma un’occasione per promuovere il nostro territorio e il suo straordinario patrimonio artistico e culturale”, ha sottolineato Alessandro Cavo, vicepresidente della Camera di Commercio.

Piazza De Ferrari– Considerata il cuore pulsante della città, piazza De Ferrari si prepara a ospitare migliaia di persone, offrendo un’esperienza di condivisione e divertimento. “La nostra piazza diventa un caleidoscopio di emozioni, pronto ad accogliere genovesi e turisti”, ha concluso Matteo Campora, consigliere regionale.

