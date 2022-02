Genova, in vasca un arcobaleno di colori per dire no alla guerra

di Redazione

Al Trofeo del Gabbiano i giovani atleti in vasca hanno portato i simboli della pace. L'idea di una mamma che ha trovato pieno appoggio dal Genova Nuoto

Un grande successo. Il Trofeo del Gabbiano, organizzato dal Genova Nuoto e disputato ieri a Genova nella piscina della Sciorba, ha rispettato le promesse e si è colorato con l'arcobaleno della pace per dire no alla guerra. I giovani atleti sono infatti scesi in vasca con i colori della pace disegnato sul volto e la bandiera simbolo dipinta sulla spalla.

Una bellissima iniziativa nata dall’idea di una mamma e subito approvata dai tecnici e dal presidente del Genova Nuoto Mara Sacchi.

Per insegnare ai bambini i valori della pace, dell’amicizia e della fratellanza.