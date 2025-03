Genova in lutto per Francesca Testino, giornata di cordoglio cittadino dopo la tragedia di piazza Paolo Da Novi

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Oggi Genova osserva una giornata di lutto cittadino per la morte di Francesca Testino

2️⃣ Alle 14:23, orario della tragedia, è previsto un minuto di silenzio in tutta la città

3️⃣ La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del crollo e verificare eventuali responsabilità

La notizia nel dettaglio

Oggi Genova si ferma per ricordare Francesca Testino, la funzionaria di 57 anni tragicamente scomparsa il 12 marzo a seguito del crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici e un minuto di silenzio previsto per le 14:23, orario dell’incidente.

Decisione del Comune – Il vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, ha annunciato l’iniziativa, sottolineando la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia della vittima e alla cittadinanza colpita da questa tragedia. Il lutto cittadino rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione per tutta la città.

Commemorazione – Le istituzioni locali, insieme ai cittadini, osserveranno un minuto di silenzio nel pomeriggio per ricordare Francesca Testino. Tutte le attività ludico-ricreative organizzate dal Comune sono state sospese in segno di rispetto.

Indagini in corso – La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno verificando le cause del crollo della palma e l’eventuale mancata manutenzione da parte dell’azienda comunale Aster, responsabile della gestione del verde pubblico.

Regione Liguria - Anche la Regione Liguria aderisce al lutto cittadino proclamato dal Comune di Genova nella giornata di oggi, sabato 15 marzo, per la tragica morte di Francesca Testino. Alle 14.23 ci sarà un minuto di silenzio per ricordare la ex dipendente regionale.

"A nome della Regione Liguria, in questa giornata di dolore rinnovo il profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Testino, e mi unisco al dolore dei suoi familiari, amici e colleghi" ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Silvia Salis - “Rinnovo il profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Testino, mi unisco al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi a cui va il mio abbraccio e la mia vicinanza più sincera”, così la candidata sindaca Silvia Salis nel giorno di lutto cittadino per la scomparsa di Francesca Testino rimasta vittima di un tragico incidente in piazza Paolo da Novi a Genova

